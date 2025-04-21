Platformun ana gündeminde zirai don zararı ve Ankara ziyareti vardı

Adıyaman Platformu’nun Nisan ayı yürütme kurulu toplantısı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin onur konuğu olarak katılımıyla gerçekleşti. Mart ayında alınan kararların takibinin yapıldığı toplantının ana gündem maddeleri arasında geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının yol açtığı don zararı, içme suyu projeleri ve planlanan Ankara ziyaret programı yer aldı.

Toplantıya katılan Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi’nin son bir yıllık icraatlarını aktarırken, depremin yıkıcı etkileriyle mücadelede gösterilen çabaları da değerlendirdi.

Tutdere: “Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için çalışıyoruz”

Belediye Başkanlığı görevinde bir yılı geride bıraktığını hatırlatan Başkan Tutdere, bu süre zarfında özellikle altyapı, ulaşım, su ve sosyal hizmetler alanlarında önemli adımlar atıldığını belirtti. Tutdere, açıklamasında şu başlıkların altını çizdi:

Asfalt çalışmaları: “Göreve geldiğimizde yılda 10 kilometre asfalt yapılmıştı. Bugün 300 kilometrenin üzerinde asfalt serimi gerçekleştirdik.”

Altyapı ve yol onarımı: “Ağır tonajlı araçlar ve altyapı kazıları nedeniyle bozulan yolları yeni kurduğumuz ekiplerle hızla düzeltiyoruz.”

İçme suyu projesi: “Yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını gidermek amacıyla Ali Dağı’ndan su getiren projeyle Atatürk Barajı’ndan da takviye sağlamak istiyoruz.”

Araç alımı: “Kiralama sistemini bırakarak belediyeyi kendi araç filosuna kavuşturduk.”

Halk Ekmek ve Kent Lokantası: “Uygun fiyatlı gıda hizmeti sunmak için hayata geçirdiğimiz projelerle vatandaşın bütçesine destek oluyoruz.”

Kıymaz: “Adıyaman’ın sorunu hepimizin ortak meselesidir”

Platform Sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz, konuşmasında Adıyaman’da yaşanan sorunların siyasi ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşları etkilediğini belirterek, "Adıyamanlılar olarak ortak yaşanan sıkıntılara ortak çözümler üretmeliyiz" dedi. Kıymaz, Başkan Tutdere’nin başarılı olmasının tüm kent için önemli olduğunu vurguladı.

Platform üyelerinden önemli öneri ve eleştiriler

Toplantıya katılan yürütme kurulu üyeleri, kentin altyapı, su, ulaşım, istihdam, imar ve kültürel miras konularında çözüm bekleyen birçok sorununa dikkat çekti. İşte öne çıkan bazı görüş ve talepler:

Suat Tekin: “Barajdan su temin etmek enerji maliyeti yaratır, cazibeyle su getiren kanal projeleri düşünülmeli.”

Kadir Öksüz: “Adıyaman için bir Ulaşım Master Planı hazırlanmalı. Bu konuda tecrübeli hemşehrimiz Nurettin Şengün değerlendirilebilir.”

Hicri Gürsoy: “Gerger üzerinden hayata geçirilecek bir su projesiyle şehir ve tarım suyu ihtiyacı karşılanabilir.”

Hasan Toprak: “Başkanı değerlendirmek için erken, çalışmaları görüp karar vermeliyiz.”

Hakan Karaaslan: “Deprem sonrası bölgeye özel teşvikler şart. Gölcük ve Van’da uygulandığı gibi.”

Mehmet Çelik: “Logar kapakları yol ortasında değil, kaldırım kenarına alınmalı. Bu önemli bir şehircilik meselesidir.”

Murat Çeliker: “Sümerpark ismi korunmalı. Sümerbank tarihî bir değerdir, Kahtalı Mıçı ismi farklı bir projede yaşatılmalı.”

Altan Tandoğan & Mahmut Ünsal: “Yeni sanayi alanlarına ve organize sanayi bölgesine ihtiyaç var.”

Engelli bireyler adına: “Sinyalizasyon ve kaldırım düzenlemeleri yapılmalı, erişilebilirlik artırılmalı.”

Birsen Günay: “Kadınlara yönelik yöresel ürün pazarı oluşturulmalı.”

Zehra Kasar: “Merkezde oturma alanları yetersiz; yaşlı ve hastalar için dinlenme noktaları yapılmalı.”

Songül Varki: “Zirai don zararına karşı etkin önlemler alınmalı. Artık ‘Adıyaman sahipsiz’ değil.”

Tutdere talepleri not aldı, soruları yanıtladı

Toplantının sonunda Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, tüm öneri ve eleştirileri dikkatle not aldı ve tek tek yanıtladı. “Her yapıcı eleştiri bizim için yol göstericidir” diyen Tutdere, çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla tüm sorunlara eğildiklerini söyledi.

Gece geç saatlere kadar süren toplantıda, iş insanı Hasan Toprak’ın ikramı olan çiğköfte eşliğinde sohbetler devam etti. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PHA