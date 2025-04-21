“Dünya Bizim Evimiz” adlı tiyatro oyunuyla miniklere hem eğlence hem çevre bilinci bir arada sunuldu.

Abdülhamid Han Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatro gösterisi, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edildi. Etkinliğe toplam 600 öğrenci katılırken, Adıyaman Belediyesi Toplum Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar da gösteriyi ilgiyle takip etti.

Ulaşım ve İkram Belediyeden

Çocuklar, Adıyaman Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarıyla okullarından alınarak etkinlik alanına getirildi. Gösterim sonrası yine aynı şekilde okullarına bırakılan çocuklara, Kültür Müdürlüğü personeli tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Etkinlik, hem içerdiği mesaj hem de organizasyon kalitesiyle öğretmenler ve velilerden de olumlu geri dönüşler aldı.

Başkan Tutdere: “Çocuklarımız Doğaya Duyarlı Bireyler Olarak Yetişmeli”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çocuklarımızın doğa sevgisi ve çevre bilinciyle yetişmesi, geleceğimiz için büyük önem taşıyor. ‘Dünya Bizim Evimiz’ adlı tiyatro oyunu hem eğlenceli hem de öğretici yönüyle dikkat çekti. Doğa, sadece miras aldığımız değil, gelecek nesillere devretmemiz gereken en kıymetli hazinemizdir. Bu tür etkinliklerle çocuklarımız çevreyi korumanın önemini öğrenirken aynı zamanda hayal güçlerini de geliştiriyor.”

Başkan Tutdere, konuşmasının devamında çocukların çevresel duyarlılık kazanmasının sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, benzer kültürel ve eğitici etkinliklerin sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak : PHA