TOBB’a bağlı Oda/Borsa ile Sektör Meclis Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda Başkan Torunoğlu, söz alarak iş ve çalışma hayatına ilişkin ATSO üyelerinin sorun, talep görüş ve önerilerini Bakan Işıkhan’a iletti.

‘İş Dünyası İstişare Toplantısında bir konuşma yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a, deprem bölgesinin durumunu aktardı. Başkan Torunoğlu, “Malumunuz başkanımız az önce ifade etti, deprem bölgesindeki mücbir sebep halinin uzatılmasıyla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımız da sağ olsun her zaman bizim yanımızda oluyor. Daha iki gün önce yine 5.1’lik bir artçı deprem yaşadık. Aslında 5.1’lik bir deprem büyük bir deprem ama bize göre küçük deprem haline geldi. Bu şartlarda sanayicilerimizin bir kısmı halen işyerlerini açmayla uğraşıyor. Bir kısmı da az önce bahsedilen sorunlarla uğraşıyor. O yüzden bizlerin talebi mücbir sebep halinin, en azından depremin yaralarının tamamıyla sarılanıncaya kadar devam etsin. 1 Kasım tarihine kadar uzatma söz konusu oldu ama maalesef Sayın Bakanım bu bizim yaralarımızı sarmak için yeterli bir süre değil” dedi.

Başkan Torunoğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi; “Tabii diğer bahsedilen sorunlar çarpı beş olarak deprem bölgesinde de devam ediyor. Bizler de işgücünde çok büyük problemler yaşıyoruz. Nitelikli işgücümüz, deprem anından hemen sonra çevre illere kaydı, orada bir düzen kurdular. Tekrar işçilerimizi geri getiremiyoruz. Şu an OSB’lerimize baktığımızda depremden öncesine göre, halen yüzde 60-65’lerde bir çalışmaya devam ediyor ve durdu. Bunu ilerletemiyoruz. Yerinde dönüşümde hibe kredi tutarları enflasyonun altında kalıyor, en azından inşaatlarda SGK muafiyeti istiyoruz. İşgücü kaybı yaşayan sanayicilerimize deprem bölgesine özel yeni teşvik paketlerinin uygulanmasını talep ediyoruz”



Kaynak : PHA