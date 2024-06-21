Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pençe – Kilit operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta şehit düşen Kahramanmaraşlı Mehmetçik Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz için taziye mesajı yayımladı. Başkan Fırat Görgel mesajında, “Bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan hemşehrimiz P. Asb. Çvş. Mehmet Ali Horoz’a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA