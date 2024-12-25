Başkan Doğan, belirlenen yeni ücretin, halkın artan geçim sıkıntısını hafifletmekten uzak olduğunu belirterek hükümete seslendi.

Engin Doğan açıklamasında şunları söyledi:

"Bu asgari ücret artışı, halkımızın içinde bulunduğu ekonomik krizi ve geçim sıkıntısını görmezden gelmek demektir. Enflasyonun ve zam yağmurunun altında ezilen milyonlarca vatandaşımız için 22.104 TL bir çözüm değildir. Bu artış, açlık sınırının bile altında kalmış, halkımızı yoksulluğa ve çaresizliğe mahkûm etmiştir."

"Vatandaş geçinemiyor"

Başkan Doğan, Adıyaman’da yaşanan ekonomik sorunlara dikkat çekerek şunları ekledi: "Adıyaman’da binlerce aile temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Tarım ve hayvancılıkla geçinen insanlar artan maliyetler nedeniyle işlerini sürdüremiyor. Esnaflarımız birer birer kepenk kapatıyor. Bu şartlarda 22.104 TL, bir ailenin sadece kira ve fatura ödemelerine dahi yetmezken, vatandaşlarımızın insanca bir yaşam sürmesi nasıl mümkün olacak? Bu adaletsizlik kabul edilemez."

"Enflasyon rakamları gerçekçi değil"

Doğan, hükümetin açıkladığı enflasyon oranlarının gerçekleri yansıtmadığını iddia ederek şunları söyledi:

"Hükümet, enflasyon rakamlarını manipüle ederek halkın alım gücündeki düşüşü gizlemeye çalışıyor. Ancak hepimiz pazara çıktığımızda, markete girdiğimizde gerçeklerle yüzleşiyoruz. Gıda, enerji ve ulaşım fiyatlarındaki artışlar halkımızın cebini yakıyor. Bu durumda yapılan ücret artışı, sadece kâğıt üzerinde bir iyileştirme olarak kalmaktadır."

"Halk, hakkı olanı istiyor"

Doğan, CHP’nin asgari ücretle ilgili duruşunun net olduğunu belirterek, açıklamasına şöyle devam etti: "CHP olarak daha önce söyledik: Asgari ücret, yoksulluk sınırının altında olamaz. Halkımız sadaka değil, emeğinin karşılığını ve insanca bir yaşamı hak ediyor. Adıyaman’dan tüm Türkiye’ye sesleniyorum; bu ücret artışı halkımızın sorunlarına çözüm olmayacak, daha büyük sıkıntılara yol açacaktır."

"Mücadelemiz sürecek"

Başkan Doğan, CHP’nin halkın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu düzen, yoksulları daha yoksul, zenginleri daha zengin yapıyor. Halkın gerçek sorunlarına çözüm bulmak, kaynakları adaletli bir şekilde dağıtmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Adıyaman halkı ve Türkiye’nin dört bir yanındaki emekçiler yalnız değildir. CHP olarak onların sesi olmaya, bu adaletsiz düzeni değiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."



Kaynak : PHA