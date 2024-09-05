6 Şubat 2023’te yaşanan depremler dolayısıyla yıkılan veya güçlendirme kararı verilen okulların ikili eğitim yaptıklarını hatırlatan Mehmet Demir,"İkili eğitim yapan okullarda derslik sayılarının eksikliğinden dolayı ve ara sınıflarda ve son sınıflarda okuyan öğrencilerin sayılarınız azalmasından dolayı sınıflar birleştirilmiş buna bağlı olarak okullardaki ders yükü azalmıştır. Ancak yürütülen yeniden inşa çalışmaları ve güçlendirme çalışmalarının büyük bir kısmının sergilenen üstün gayretler neticesinde yakın zamanda tamamlanacak olması hem il dışına giden öğrencilerimizin dönüşünü hızlandıracak hem de birleştirilen sınıfların normal düzende eğitim öğretime geçişini sağlayacaktır. Bu sebeple öğretmen ihtiyacını tekrar gündeme gelecektir" dedi.

İndere ve Örenli bölgelerinde yapılan konutlar ve okulları da hatırlatan Demir, norm fazlası ve ihtiyaç fazlası durumunda bulunan öğretmenler için yayınlanan genelgeye değinerek “Öğretmenlerimizin mağduriyet yaşamaması için Milli Eğitim Bakanlığının 2024/57 sayılı İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler konulu Genelgesi uygulanırken Deprem Bölgesi muaf tutulmalıdır. Çünkü konteyner kentler ve prefabrik evler geçici yaşam merkezleri olduğundan birçok okulun öğrenci sayıları sürekli değişkenlik göstermektedir. Yerinde dönüşümler, güçlendirme çalışmalarında sona gelinmiş okullar, İndere ve Örenli Bölgesinde yapılan konutlar ve okullar tamamlanana kadar norm kadro fazlası öğretmenler bulundukları ilçe içerisinde görevlendirme ile görevlerine devam etmeli ve öğretmenlerimizin farklı ilçelere resen atanmasının önüne geçilmelidir” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA