Alınan bilgiye göre Kaza, Gaziantep-Adıyaman karayolunun 35'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 27 ASJ 755 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Ömer Çelik idaresindeki 02 AEP 552 plakalı kamyonun altına girdi. Kazada hurda yığınına giren otomobili görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındığı kazada AFAD ve itfaiye erleri tarafından araçta sıkışanlar çıkartıldı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde otomobildeki Esma Aydın (12) ve Zeynep Kübra Aydın (15) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı aileden 8 kişi ise ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Esma Aydın ve Zeynep Kübra Aydın'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA