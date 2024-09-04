Başarıya Giden Yol ve Hayat Boyu Öğrenmenin Önemi

Ziyaret sırasında Ali Erdemoğlu, öğrencilere yönelik değerli tavsiyelerde bulundu. Başarıya ulaşmanın anahtarının hedef belirleme, azim ve disiplinli çalışma olduğunu vurgulayan Erdemoğlu, üniversiteye yerleşmenin yalnızca bir başlangıç olduğunu belirtti. Hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çeken Erdemoğlu, diploma almanın yeterli olmadığını, sürekli kendini geliştirme ve öğrenmeye açık olmanın gerekliliğini ifade etti.

Öğretmenlere ve İdarecilere Teşekkür

Ali Erdemoğlu, öğrencilerin elde ettiği başarıların arkasında büyük emekleri olan öğretmenlere ve idarecilere teşekkürlerini sundu. Okula desteğinin devam edeceğini belirten Erdemoğlu, bu destek sözlerinin öğretmenler ve idareciler için büyük bir moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ziyaretin Ardından Hatıra Fotoğrafları

Ziyaret, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Öğrenciler ve öğretmenler, Ali Erdemoğlu'nun tavsiyelerini dikkatle dinledi ve buluşma unutulmaz anlara sahne oldu. Ziyaretin sonunda, Ali Erdemoğlu, Melih Meriç, Mehmet Demirel ve okul yönetimiyle birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.

Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi, bu anlamlı ziyaret ve verilen desteklerle moral bulurken, öğrenciler Ali Erdemoğlu'nun tavsiyelerini hayatlarının ilerleyen dönemlerinde de rehber olarak kullanacaklarını belirttiler.

Kaynak : PHA