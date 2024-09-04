Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Çocuklarımızı temiz bir ortamda karşılıyoruz.” diyerek çalışmaların önemini vurguladı.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin tüm mahallelerinde geniş çaplı bir temizlik operasyonu yürütüyor. Ekipler, cadde ve sokaklarda süpürme işlemleri gerçekleştirmekle birlikte, tazyikli su ile yıkama çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Ayrıca, ağaç budama ve çim biçme işlemleri ile yeşil alanlar düzenlenirken, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi, boyanması ve ihtiyaç duyulanların yenilenmesi gibi detaylı temizlik çalışmaları da yapılıyor.

Başkan Tutdere, bu çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Okullar açılmadan önce şehrimizi daha temiz ve sağlıklı bir hale getirmek için büyük bir temizlik seferberliği başlattık. Çocuklarımızın daha hijyenik ve düzenli bir ortamda eğitim alması için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Adıyaman’ın her köşesinde yürütülen bu çalışmaları tamamlayarak, çocuklarımızı temiz bir şehirde karşılayacağız.”

Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Batur ise, yürütülen çalışmalar hakkında şu açıklamaları yaptı: “Ekiplerimiz şehrin her noktasında detaylı bir temizlik faaliyeti yürütüyor. Sadece süpürme ve yıkama değil, yeşil alanların düzenlenmesi, ağaç budama ve çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi gibi tüm detayları kapsayan geniş bir çalışma programı uyguluyoruz. Çalışmalarımızı okullar açılmadan tamamlayarak şehrimizi tertemiz hale getireceğiz.”

Kaynak : PHA