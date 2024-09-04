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Seçim süreci için noter huzurunda kura çekimi 09 Eylül 2024 tarihinde saat 14:00'te Kahta Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura sonuçları doğrultusunda belirlenen asil personeller, işe başlama işlemleri için gerekli başvuru evraklarını 10 Eylül 2024 Salı günü Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İŞKUR Birimi'ne elden teslim etmek zorunda olacaklar. Görevler, 09 Eylül 2024-30 Haziran 2025 tarihleri arasında sürecektir.

Başvurular, 04 Eylül 2024- 08 Eylül 2024 tarihleri arasında İŞKUR Kahta Bürosu, E-Devlet, Alo 170 veya İŞKUR İUP başvuru sistemi üzerinden yapılabilecek.

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