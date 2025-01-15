Demir,"Memur-Sen olarak, hem çalışma hayatında iş-aile hayatı uyumunu sağlamaya hem de kadın kamu görevlilerinin haklarını artırmaya yönelik birçok teklifi toplu sözleşme masasında gündeme getirmiş, 7.Dönem Toplu Sözleşme’de; sabit olarak ödenen birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımının 10.000 gösterge rakamını üzerinden ödenmesini teklif etmiştik." İfadelerini kullandı.

Buna ilave olarak, bakım sorumluluklarının paylaşılması noktasında bütün kamu kurum ve kuruluşlarında kreş hizmetinin sunulmasını, sunulamadığı durumlarda ise kreş yardımı yapılmasını belirten Demir, Memur-Sen Kadınlar Komisyonumuz tarafından hazırlanan “10 Başlıkta Kadın Kamu Görevlilerinin Teklifleri” Raporumuzu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir ‘e sunmuş, sosyal taraflarla paylaşmış ve karar alıcılara ileterek gündem oluşturmuştuk. dedi.

Başkan Demir sözlerine şöyle devam etti; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanan birinci çocuk için 5.000 TL, ikinci çocuk için her ay 1.500 TL, üçüncü ve daha sonraki çocuklar için de her ay 5.000 TL olacak şekilde doğum yardımlarının artırılmasını, Memur-Sen’in mücadelesinin bir sonucu olarak gördüğünü ve bu tutarın, gösterge rakamına bağlanarak ekonomik olarak kayba uğraması engellenmeli, katsayı artışıyla 6 ayda bir güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda faizsiz evlilik desteği ilk açıklandığı tarihten itibaren geçmişe yönelik olarak uygulanmalı, gençlerimize, yuva kuran evlatlarımıza destek olunmalıdır” diyerek sözlerine Memur Sen toplu sözleşme masasında teklif ettiği gündemler ile devam etti.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonumuz tarafından sürekli gündeme getirilen ve Memur-Sen tarafından toplu sözleşme masasında teklif ettiğimiz;

•Analık izin sürelerinin artırılması,

•Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı uygulanmalı,

•Kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz kreş hizmeti sağlanmalı; bu hizmetin sunulamadığı durumlarda kreş yardımı ödenmeli,

•Süt izni süreleri 2 yıla çıkarılmalı ve ilk yıl günde 3 saat olarak uygulanmalı,

•Tam istihdam güvencesiyle esnek çalışma modelleri geliştirilmeli,

•Aile kurumu güçlendirilmeli, evlilik ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesine yönelik politikalar belirlenmeli, sosyal güvenlik de desteklenmeli, tekliflerimiz de Aile Yılı’nda dikkate alınmalı, doğum oranlarında yaşanan azalma ve iş-aile hayatı uyumu noktasında ortaya çıkan sorunlar çözülmelidir.

Başkan Demir “Memur-Sen olarak, kadın kamu görevlilerimiz başta olmak üzere iş-aile hayatının uyumlaştırılması noktasında atılan adımları takip ediyor, tekliflerimizde önceliklerimiz arasında yer veriyor ve çözümü noktasında sosyal paydaşlığı önemsiyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.



Kaynak : PHA