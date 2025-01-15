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Söz konusu Tebliğe ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ .

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili detaylar Gelir İdaresi Başkanlığı'nca da paylaşıldı.

Yerli katkı oranının tespitinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel motorlu araçlar yerli katkı oranı beyanları esas alınacak

Bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Engelli araçlara uygulanan ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a yükseltildi.

TL'nin değeri en yüksek seviyeyi gördü

TL'nin değeri en yüksek seviyeyi gördü

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