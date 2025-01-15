2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB-EKYS) duyurusu yayımlandı. 2 Mart'ta yapılacak MEB-EKYS başvuruları, bugünden itibaren 21 Ocak'a kadar alınacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da gerçekleştirebilecek.

Bugün başlayan sınav başvuruları, 21 Ocak'a kadar devam edecek olup, geç sınav başvurusu ve ücret yatırma için ise 31 Ocak 2025 tarihi geçerli olacak.

2 Mart saat 10.15'te yapılacak sınavın sonuçları 21 Mart'ta ilan edilecek.