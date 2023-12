Tahmini Okuma Süresi: dakika

Genel Başkan Çelik, açıklamasında 1946 yılından beri yerli malı haftası olarak kutlanan haftanın 1983 yılından itibaren her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında resmi adıyla “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” olarak kutlanmaya başlandığını hatırlatarak “ Yerli malı haftası yerli üretim ve yerli malları kullanma konusunda farkındalık oluşturmak adına önemli bir etkinlik olsa da son yıllarda vatandaşlarımızın hem birey olarak hem de kurum ve kuruluşlar olarak bu konuda biraz duyarsız kalmaları üzüntü vericidir. Dolayısıyla yerli üretim kadar yerli malları tüketiminin de yaygınlaştırılması, yerli malı kullanımının bir yurtseverlik görevi olduğu bilincinin çocuklarımızdan başlayarak tüm insanlarımız için sürekli gündemde tutulması geleceğimiz için en önemli yatırımlardan birisi olacaktır” dedi.

Ekonomik sıkıntılardan çıkış yolu için; yerli üretim ve tüketim

Çelik, güçlü bir ekonomi için yerli üretimin önemine dikkat çekerek “ Yaşanan ekonomik sıkıntılardan çıkış yolu yerli üretimle birlikte yerli malları tüketimindedir. Ülkemiz coğrafyası dört mevsim itibarıyla her türlü ürünün yetiştirildiği ender coğrafyalardan biridir. Dolayısıyla bu potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak üretimimizi artırmamız gerekiyor. İthalatı mümkün olduğunca azaltarak ihraç eden bir ülke olmamızın önünde hiçbir engel yoktur. İthalatın çözüm olmadığı artık net bir şekilde görülen bir gerçektir. Dolayısıyla ithalat ile yabancı ülkelerin çiftçisini, üreticisini desteklemek yerine yerli üreticilerimizi daha fazla destekleyerek üretimi artırmak mecburiyetindeyiz. Ekonomisiyle güçlü bir Türkiye için bir yandan üretimi artırmak diğer yandan yerli malları tüketiminde her bir fert olarak seferber olmak durumundayız” dedi.

Coğrafi işaretli ürünler yerli malı kullanımını teşvik ediyor

Coğrafi işaretli ürünlerin ülke genelinde yerli malı kullanımını teşvik ettiğini belirten Çelik, "Bugün artık insanlarımız yerel ürünlere yönelerek coğrafi işaretli ürünleri tercih eder duruma gelmiştir. Avrupa Birliğince tescil edilmiş 18 adet coğrafi işaretli ürünümüzün olması ayrıca da 42 çeşit ürünün tescil için beklediği bir tablo ülkemiz adına gurur vericidir. Coğrafi işaretli ürünler her ne kadar belli bölgelerimize ait ürünler olsa da bugün bu ürünlerin ülkemizin her bir yanında tüketilerek yerli malı kullanımını teşvik etmesi bakımından değerli ürünlerimizdir. Dolayısıyla coğrafi işaretli ürün sayımızın artırılması hem yerli üretimin kullanımının yaygınlaştırılması hem de sağlıklı bir nesil için oldukça önem arz etmektedir"dedi.

Vatandaşlarımız yerli malı kullanımında duyarlı olmalı

Genel Başkan Çelik, yerli malı tüketimi konusunda insanların bilinçlendirilmesi için yoğun çaba harcanması gerektiğini belirterek ” Yerli malı kullanmanın ve milli üretimin önemi konusunda insanlarımıza ve özellikle de çocuklarımıza bu bilincin aşılanması için ülkemizde daha fazla farkındalık oluşturmanın yanında tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi anlatılmalıdır. Dolayısıyla yerli üretimin önemi ve yerli malı tüketimi konusunda insanlarımızın bilinçlendirilmesi için yoğun çaba harcanması gerekiyor. Bu yılki yerli malı haftasının önümüzdeki yıllarda yerli üretim ve tüketimin artırıldığı günlere vesile olması dileklerimle tüm vatandaşlarımızı yerli malı kullanma konusunda gerekli hassasiyeti göstermeye ve bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum"dedi.



