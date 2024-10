Genel Başkan Çelik, açıklamasında 1945 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş günü olan 16 Ekim tarihinin her yıl dünyada “Gıda Günü” olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını anımsatarak Dünya Gıda gününün 2024 yılı temasının "Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı" olarak belirlendiğini ifade etti.

Hileli gıdaların insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaştığını belirten Çelik “ FAO Dünya Gıda gününün temasını daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı olarak belirlemiş ancak güvenilir gıdaya erişmede yaşadığımız sorunlar daha iyi bir geleceği tehdit altına almaktadır. Bakanlığımız gıda tebliğlerinde önemli yenilikler yapmış ve hileli gıdalara karşın "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" başlatmış olsa da hileli gıda ahlaksızlığının ve gıda sahtekârlığının korkunç boyutlara ulaştığını görmekteyiz. Özellikle zeytinyağı, bal, baharatlar gibi girdi maliyetleri yüksek ürünlerde ve et ve süt ürünleri gibi hızlı tüketilen ürünlerde hile ve taklitli ürünlere daha sık rastlıyoruz. Sahte bal, kıymada tavuk taşlığı, zeytinyağında tohum yağı, tereyağında bitkisel yağ, gıdada tekstil boyası kullanılması, gıdaya ilaç etken madde katılması, domuz eti kullanımı, dana etinde eşek eti, kaşarda nişasta, pul biberde boya ve bunun gibi hileli gıdaları piyasaya sürmek tam manasıyla sorumsuzluktur, ahlaksızlıktır, insanların canına kast etmektir “ dedi.

Çelik, halkın sağlığı ile oynayanlara en ağır cezaların uygulanması gereğine işaret ederek “ Hileli gıdalarla halkın sağlığı ile oynayanlar yüz kızartıcı suçlar kapsamına alınmalıdır. Hilekârlar için hileyi cazip kılan şey elde edeceği haksız kazanç miktarıdır. Ceza caydırıcı değilse hilecinin yaptığı yanına kâr kalıyor ve hile için yeni fırsatları kolluyorlar. Hijyen esaslarına uygun olmayan ve hileli gıda yapan işletmelerin faaliyetini durdurmak, çok yüksek miktarlarda idari para cezası verilmesi yanında halkın sağlığı ile oynayanlara hapis cezaları başta olmak üzere en ağır cezalar uygulanmalıdır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit, tağşiş ve hileli gıda üreten firmaları markasına bakmadan resmi sitesinde yayınlanmasının tüketiciler açısından son derece olumlu bir hizmet olduğuna vurgu yapan Çelik, “ Bakanlığımızın Taklit ve hileli gıda listelerinin firma ve marka gözetmeden anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşması tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu manada Sayın İbrahim Yumaklı’nın şahsında Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Çelik, tüm vatandaşların birer tüketici olarak gıda denetim sürecinin içerisinde olması gerektiğine işaret ederek “Gıda fiyatlarının yüksek olması nedeniyle insanlarımız maalesef bu gıdalara yöneliyor. Eski çağlardan bugüne kadar yapılagelen gıda hilelerinin artık çok daha profesyonelce yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bakanlığımız gıda denetimlerini aralıksız yapıyor ama 724 bin gıda işletmesinin denetlenmesi noktasında her şeyi Devletten bekleyemeyiz. Dolayısıyla kendi sağlığı söz konusu olan tüketicilerimize de çok önemli görevler düşüyor. Her bir tüketici gerek CİMER, gerek Alo 174 Gıda Hattı ve gerekse Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı üzerinden mutlaka İhbar ve şikâyetlerini yaparak bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmelidir“ dedi.



Kaynak : PHA