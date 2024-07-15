"Karanlık geceyi aydınlığa çevirmek için canını ortaya koyan şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz." Diyen Başkan Işık mesajının devamını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz 2016 gecesi, milletin manevi değerlerini istismar ederek devlet kademelerinin kılcal damarlarına kadar sinsice sızan hain örgüt tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü milletimizin ve millete hizmeti şeref sayan kamu görevlilerinin basiretli duruşu ile bastırılmıştır. Karanlık geceyi aydınlığa çevirmek için canını ortaya koyan şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Daha önceki darbelerin aksine, gücünü milletten alan hukukçular, 15 Temmuz darbe girişimi ortaya çıktığı andan itibaren cesur bir şekilde millet iradesinin yanında yer almıştır. Darbeciler hakkında verdikleri kararlarla darbenin bastırılmasında gerek milletimiz gerekse kolluk kuvvetlerimizle birlikte önemli bir görev ifa etmişlerdir.

Darbe teşebbüsü içerisinde yer alan ve darbenin başarıya ulaşması için harekete geçen kişiler hakkında bugüne kadar 200’ün üzerinde dava açılmıştır. Hukukçular Derneği üyeleri, darbenin duyulmasından sonra, milletle olan gönül bağının bir sonucu olarak sokaklarda darbecilerle fiilen mücadele ettiği gibi, açılan davalarda da müşteki ve mağdur vekili olarak, öncelikle ihanet şebekesi FETÖ mensupları olmak üzere tüm darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele etmiştir, etmeye de devam etmektedir.

Hukukçular Derneği olarak, 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha lanetlerken hangi gerekçeyle olursa olsun millet iradesini hedef alan her türlü girişimin karşısında yer alarak mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Kaynak : PHA