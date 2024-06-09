Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin 30 Mayıs - 6 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, denetimlerde 2 milyon 540 bin 665 araç kontrol edildi. Mevzuata aykırı olarak araçlarına ışıklı ya da sesli uyarı işareti (çakar) takan 260 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlali yapan 114 bin 82, periyodik muayenesi yapılmamış 23 bin 684, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 872, sürücü belgesi olmayan 15 bin 872 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 araç ve sürücüye işlem uygulandı. Toplamda 409 bin 987 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."

Kaynak : PHA