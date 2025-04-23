İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. iletiyorum" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Silivri merkezli yaşanan ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili 'geçmiş olsun' paylaşımında bulundu.ANKARA (İGFA) - Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına başladığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerini sundu.

Bakan Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" diyerek gelişmelerin yakından takip edildiğini paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1914983053929107759

Şu ana kadar ciddi bir hasar ya da can kaybı bildirilmezken, saha tarama çalışmaları devam ediyor.