Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahsur kalan 24 kabindeki 174 kişi başarıyla tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Dün akşam Antalya Konyaaltı’nda Sarısu teleferik hattında meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı, yaralılar için ise acil şifalar dileyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazada mahsur kalan vatandaşlar için başlatılan kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

24 kabinde mahsur kalan 174 kişinin başarıyla tahliye edildiğini belirten Yerlikaya, tahliye edilen vatandaşlardan 13'ünün kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiğini ifade etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) gibi kurumlara ait toplam 10 helikopterin kurtarma çalışmalarında görev aldığını aktaran Bakan Yerlikaya, kurtarma operasyonuna destek veren kurumları sıraladı.

Toplamda 2 bin 202 personel, 10 helikopter, 1 askeri kargo ve 1 keşif uçağı, 315 araç, 11 ambulans ve 2 drone ile çalışmaların yürütüldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, gece gündüz süren kurtarma operasyonlarına katılan tüm ekiplere teşekkürlerini iletti. Kazadan kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak, kurtarma çalışmalarında fedakarca görev yapan tüm ekiplere teşekkür ettiğini ekledi.

Kaynak : PHA