Görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu hayatını kaybeden Türk ve Katarlı şehitler için karşılıklı taziye dilekleri iletildi.

Şehit Naaşlarını Getiren Heyetle Görüşme

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kabulün detaylarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımızın naaşlarını ülkemize getiren Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab'ı, Katar Uluslararası Askeri İş Birliği Otoritesi Başkanı Tümgeneral Mohammed Rashid Al-Shahwani'yi ve Katar Askeri Ataşesi Tuğgeneral Abdulaziz Saleh Al-Sulaiti'yi kabul etti."

"Dost ve Kardeş Katar Halkına Başsağlığı"

Bakan Yaşar Güler, elim olayda şehit düşen Katarlı askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, dost ve kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır temennilerini iletti. Katar heyeti ise kazada şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için taziyelerini sunarak Türk milletine sabır diledi.

ANKARA / TEKHA