YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında 7 siyasi partinin 1 il ve 21 ilçe olmak üzere toplamda 22 seçim bölgesindeki itirazlarını karara bağladı.

Kurul, siyasi partilerin çeşitli il ve ilçelerde yaptıkları başvuruları değerlendirdi. CHP'nin Karaman'ın Ayrancı ilçesinde oyların yeniden sayılması ve Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye başkanlığı için seçimlerin iptali talepleri reddedildi. Kurul ayrıca CHP'nin Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yapılan seçimlerde CHP'li adayın mazbatasının iptal edilmesine yönelik başvurusunu da kabul etmedi.

YSK, diğer partilerin de itirazlarını ele aldı. AK Parti'nin Isparta, Erzincan, Balıkesir, Diyarbakır, Yozgat ve Kütahya gibi illerinde çeşitli taleplerini reddederken, İYİ Parti'nin Ordu'nun Akkuş ve Kabadüz ilçelerinde seçimlerin iptalini talep eden itirazlarını kabul etmedi. Yeniden Refah Partisi'nin Mardin, Kahramanmaraş ve Bitlis'te seçimlerin iptali ve oyların yeniden sayımı talepleri de reddedildi.

Bunun yanında DEM Parti'nin Hakkari ve Batman'daki itirazlarını ve Saadet Partisi'nin Batman'ın Sason ilçesinde seçimlerin iptali taleplerini de kabul etmedi.

Bu kararlarla birlikte, YSK'nın siyasi partilerin seçimlerle ilgili taleplerine yönelik kararlara dair süreci tamamladı.

Kaynak : PHA