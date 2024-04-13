Bayram kutlaması çerçevesinde bir mesaj yayınlayan Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele Ve Eğitim Federasyonu (ULUMED) Genel Başkanı Zeynel Küçükkaya; "Gençlerin sağlıklı bir çevrede yaşama ve sağlıklı bir birey olma hakkı en temel insan haklarındandır" dedi.

Diğer sorunlarda olduğu gibi zararlı alışkanlıkların da bütüncül bir sorun olarak ele alınması gerektiğini ifade eden ULUMED Genel Başkanı Zeynel Küçükkaya; "Madde kullanım sorunu gençliğin karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerden biridir. Gençliğin sorunlarını ele alırken madde kullanımını dışlamak ya da diğer sorunlardan ayrı değerlendirmek bütüncül yaklaşıma aykırıdır. Bütüncül olarak ele alınmayan sorunlara dönük geliştirilen çözüm politikalarında aksaklıklar ve yetersizliklerin olması ise beklenen bir sonuçtur. Gençlerin sağlıklı bir çevrede yaşama ve sağlıklı bir birey olma hakkı en temel insan haklarındandır. Toplumun tüm kesimleri, sivil toplum kuruluşları, bağımlılık alanında çalışan meslek grupları ve devletin ilgili organlarının katılımı ile sorun çözme politikaları geliştirilmesi, madde kullanımı sorununa dönük eylem planlarının ilk basamağı olmalıdır. Bu süreçte Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele Ve Eğitim Federasyonu olarak toplumun kanayan yarası madde bağımlılığı, kadına şiddet, istismar, hayvanları koruma, Şehit ve gazileri yaşatma, işsizlik ve intiharlar gibi toplumun ahlaki yapısını bozan durumların mücadelesini verip takipçisi olacağız. Devletimizin, Milletimizin, Ailelerin, gençlerin, çocukların huzur dolu bir bayram geçirmesi ve Filistin'de İsrail zulmünün son bulması dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun" dedi.

Haber: Mehmet Emin Danış/Ordu-PHA

Kaynak : PHA