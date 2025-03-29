“Deprem Bölgesinde Herkesin Kayıpları ve Acıları Var”

Ziyaret sırasında konuşan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgelerde bayramların artık buruk geçtiğine dikkat çekti. Aydın, “Deprem bölgesinde bayramlar buruk geçiyor. Herkesin kayıpları ve acıları var. Ölen hemşerilerimiz için dua ediyoruz; ama bu kentte kalan, yaşamaya çalışan ve yaşayacak olan hemşerilerimiz için de çaba gösteriyoruz,” dedi.

“Gelecek Nesillere Daha İyi Bir Adıyaman Bırakmak İçin Çabalıyoruz”

Basının üstlendiği misyonun önemine değinen Aydın, yaşanan büyük acıların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında basına büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. “Burada büyük acılar yaşandı. Gelecek nesillere daha iyi bir Adıyaman bırakmak için çabalıyoruz,” diyen Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin deprem bölgesine olan ilgisine de dikkat çekti.

“Bayramlar Tadında Yaşansın” ve Gazze Vurgusu

Bayram mesajında Filistin halkını da unutmayan Aydın, “Bu bayram arifesinde deprem bölgesinin acılarının yanı sıra, özellikle Gazze’de kardeşlerimiz İsrail zulmü altında açlık, yokluk, kıtlık ve eziyet içerisinde bayrama girecekler. Bu acıların bittiği bayramlar diliyoruz. Yüce Rabbim bayram tadında bayramlar yaşamayı bizlere nasip etsin,” ifadelerini kullandı.

Zeynel Abidin Kıymaz: “Acılarımız Tazeliğini Koruyor”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise, basın sektörünün Adıyaman’da ciddi kayıplar verdiğini belirtti.

“Deprem en çok Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerini sarstı. Deprem bölgesinde toplamda 34 gazeteci meslektaşımız enkaz altında kalarak vefat etti. Bunlardan 13’ü Adıyaman’da görev yapan meslektaşlarımızdı. Fiziken, moral olarak ve birçok yönüyle sektörümüz önemli kayıplar verdi. Ancak bizler, bu sektörü yeniden ayağa kaldırma mücadelesi veriyoruz,” dedi.

Kıymaz, bayramların bölgede hala buruk geçtiğini ve bu durumun uzun yıllar sürebileceğini dile getirerek, “Acılarımız tazeliğini koruyor,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA