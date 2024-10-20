"Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen bu soruşturma kapsamında şu ana kadar 47 kişinin gözaltına alındığını ve 22 kişinin tutuklandığını belirten Tunç, bebek ölümlerinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Bakan Tunç, bu soruşturmanın 27 Mart 2023 tarihinde, bir vatandaşın CİMER’e yaptığı ihbar ile başladığını, ardından İstanbul’daki bazı hastanelerde yenidoğan yoğun bakım üniteleriyle ilgili ciddi iddiaların gündeme geldiğini ifade etti. Yapılan ihbarın ardından hem Sağlık Bakanlığı hem de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturmalar başlatıldı. Süreç boyunca teknik takipler ve delil toplama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bakan Tunç, şu ana kadar yapılan çalışmalarda 11'i doktor olmak üzere 25 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini, soruşturmanın kapsamının genişletildiğini ve tüm delillerin dikkatlice incelendiğini söyledi. Ayrıca, iddianamenin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulduğunu ve mahkeme tarafından değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Savcıya yönelik tehdit iddialarıyla ilgili olarak da yeni bir soruşturma açıldığını belirten Tunç, kimsenin yargı mensuplarını tehdit edemeyeceğini ve bu konuda gereken hukuki adımların atıldığını vurguladı. Soruşturmanın en kısa sürede sonuçlandırılması temennisinde bulunan Tunç, kamuoyunun bu suçlamalar hakkında net bilgi sahibi olacağını belirtti.

Bakan Tunç, ayrıca bu trajik olaylar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürecin titiz bir şekilde takipçisi olduğunu vurgulayarak, bebek ölümlerine karşı devletin tavizsiz bir tutum sergilediğini ifade etti.

Kaynak : PHA