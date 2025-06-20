Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılını değerlendirdi

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ikinci sınıflarda da uygulanacak”

Eğitim yılı başında odaklandıkları üç ana konudan ilkinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olduğunu vurgulayan Tekin, bu modelin ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarında uygulanmaya başlandığını, 2025-2026 yılında ise ikinci sınıflarda da hayata geçirileceğini belirtti. Müfredatın “canlı ve dinamik” olacağını ifade eden Tekin, “Artık onlarca yıl değiştirilmeden kalan müfredat dönemleri sona erdi. Sosyal ve teknolojik değişimlere göre müfredatımızı sürekli revize edeceğiz.” dedi.

“Veliler sürece daha çok dâhil olacak”

Ailelerin eğitime katılımı konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Tekin, veli bilgilendirme broşürleri, veli toplantılarında sunumlar, ebeveyn okulu, Velivizyon portalı ve “Ailem” adlı mini dizi ile velilerin eğitim sürecine daha aktif biçimde katılımını hedeflediklerini söyledi.

“Mesleki eğitim ve yeni okul türleri yaygınlaştırıldı”

İkinci öncelikli başlığın mesleki eğitim olduğunu kaydeden Tekin, 10 Ağustos 2024’te yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile yıl boyunca birçok adım atıldığını söyledi. Sadece meslek liselerinde değil, ortaokullarda zanaat atölyeleri ile güzel sanatlar, spor ve gastronomi alanlarında da yeni okullar açıldığını vurguladı.

“Millî Eğitim Akademisi kuruldu, öğretmen atamalarında şeffaflık sağlandı”

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında Millî Eğitim Akademisi kurulduğunu belirten Tekin, ilkokul ve ortaokullarda yaşanan “öğretmen seçme” kaosunun da yeni yazılım sistemiyle çözüldüğünü söyledi. Artık öğrencilerin kayıtları doğrudan Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü üzerinden adrese dayalı şekilde yapılıyor.

“İlkokul birinci sınıfa karne yerine gelişim raporu verildi”

Bu yıl ilk kez ilkokul birinci sınıf öğrencilerine gelişim raporu verildiğini, geçen yıl da yazılı sınav uygulamasının kaldırıldığını hatırlatan Tekin, öğrencilerin gelişim sürecini daha sağlıklı takip edebilmek için bu yöntemi tercih ettiklerini ifade etti.

“Yapay Zekâ Daire Başkanlığı kuruldu”

Yapay Zekâ Politika Belgesini geçtiğimiz hafta açıkladıklarını ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde Yapay Zekâ Daire Başkanlığı kurulduğunu aktaran Tekin, önümüzdeki yıl bu alanın ana gündemlerinden biri olacağını söyledi.

“2025-2026’da forma uygulaması geri geliyor”

Bir diğer önemli açıklama ise okul kıyafetleriyle ilgili oldu. Bakan Tekin, “Önümüzdeki yıldan itibaren serbest kıyafet uygulamasına son vererek forma sistemine geçiyoruz. Öğretmenler, okul idareleri ve aile birlikleriyle birlikte seçimler yapıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında forma uygulaması başlatılacak.” dedi.

“Dilimizin zenginlikleri unutulmasın”

Çocukların sosyal medya diliyle konuştuğunu ve Türkçe kelime dağarcıklarının daraldığını ifade eden Tekin, bu soruna çözüm olarak başlatılan “Dilimizin Zenginlikleri - Sözlük Özgürlüktür” projesi kapsamında yeni çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

“Ulusal Zekâ Ölçeği BİLSEM’de uygulandı”

Bakan Tekin, TÜBİTAK ile birlikte yürütülen Ulusal Zekâ Ölçeği Projesi’nin, ilk olarak BİLSEM öğrencilerine uygulandığını belirterek, bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“4+4+4 sistemi yasal düzenleme olmadan değişmez”

Bir gazetecinin “4+4+4 eğitim sistemi değişecek mi?” sorusunu da yanıtlayan Tekin, bu sistemin ortalama eğitim süresini artırmak ve 28 Şubat’ın dayatmacı anlayışını sona erdirmek için getirildiğini belirterek, “Bu sistem ancak yasal düzenleme ile değişebilir. Bu konuda kamuoyundaki tartışmaları izleyeceğiz, önerilerimizi ilgili ortamlarda paylaşacağız.” açıklamasını yaptı.

Kaynak : PHA