Milletvekili Şan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Adıyaman ziyareti sırasında gerçekleştirilen görüşmede, Cendere Köprüsü çevresine mesire alanı ve Millet Bahçesi yapılması yönündeki talebinin olumlu karşılandığını belirtti. Bakan Kurum’un destek sözü verdiği projede, çalışmaların kısa sürede başlaması bekleniyor.

DSİ ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Onayladı

Proje kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bölgede taş tahkimatlı kanal ve dere ıslahı çalışmaları yürütülecek. Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu da projenin doğal ve tarihi dokuya uygun şekilde hazırlanmasını sağlayarak gerekli onayı verdi.

Altyapı Çalışmaları Doğal Dokuyu Koruyarak İlerleyecek

Projeye ilişkin teknik detayları paylaşan Milletvekili Şan, 1600 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde çift taraflı sedde yapılacağını belirtti. Bu seddelerin, dere yatağındaki doğal malzeme kullanılarak oluşturulacağını vurgulayan Şan, “Taş tahkimatı için yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki taş ocağından getirilecek büyük taşlar, harç kullanılmadan doğal yöntemle yerleştirilecek,” dedi.

Yapılan ölçümlerde, geçmişte 700 metreye kadar genişleyen dere yatağının 160 metreye düşürüleceği, 3 metre su yüksekliğiyle yeterli akış sağlanacağı kaydedildi. Geriye kalan alan ise turizm ve sosyal yaşam alanı olarak değerlendirilecek.

Yüzme Havuzu, Yürüyüş Yolları, Dinlenme Alanları

Millet Bahçesi’nin sadece bir çevre düzenlemesi değil, aynı zamanda yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden İshak Şan, “İçinde yüzme havuzları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve sosyal donatılar olacak. Bu proje sadece bir rekreasyon alanı değil, aynı zamanda Adıyaman’ın turizm vizyonunu da güçlendirecek bir yatırım olacak,” diye konuştu.

Milletvekili Şan, projeye destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Valiliği, İl Özel İdaresi ve katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PHA