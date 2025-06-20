Adıyaman Belediyesi Toplum Merkezi’nde düzenlenen programda, özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri bir araya geldi. Yıl boyunca gösterdikleri emek ve gelişim süreci dolayısıyla öğrencilere teşekkür edilerek başarı belgeleri takdim edildi. Öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler de bu özel anlara ortak oldu.

Törene, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürü İsmail Günay, öğrenci aileleri ve merkez personelleri katıldı.

Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan burada yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin eğitim sürecinde elde ettiği her başarının toplumsal anlamda büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu çocuklarımızın gelişimi için gayret gösteren kıymetli öğretmenlerimize, ailelerimize ve merkez çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız,” dedi.

Programda öğrencilerin başarı belgeleri takdim edilirken, hediye paketleriyle de motivasyonları artırıldı. Aileler ise Adıyaman Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak : PHA