Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Eylül'de yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4’e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi.

"Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor" diyen Bakan Şimşek, "Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eş güdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır" diye konuştu.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1841770323630297191