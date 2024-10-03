Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Ifri) tarafından organize edilen ‘Türkiye Siyasetinde CHP’nin Geleceği’ başlıklı konferansta, CHP’nin yerel politikaları ve Adıyaman’ın siyasi yapısı üzerine konuşacak olan Tutdere, uluslararası bir platformda Adıyaman’ı temsil edecek.

CHP'nin Yerel Politikaları Ele Alınacak

Konferansın açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yapacak. Açılış konuşmalarında ayrıca Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Türkiye/Ortadoğu Programı Başkanı Dorothée Schmid de yer alacak. Abdurrahman Tutdere’nin konuşmacı olarak katılacağı oturum, ‘Güneydoğu’dan Adıyaman’a’ başlığını taşıyor.

Bu oturumda, CHP’nin yerel politikaları, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki siyasi gerçekler ve Adıyaman’ın özel durumu ele alınacak. Oturumda bağımsız araştırmacı Giulia Fournier ve siyasi analist Seren Selvin Korkmaz da konuşmacı olarak yer alacak.

CHP'nin Dış Politika Perspektifi Paylaşılacak

Konferansın moderatörlüğünü Boğaziçi Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası yapacak. Ayrıca CHP Dış Politika’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi İhan Üzgel de konferansa katılarak, CHP’nin dış politika perspektifini paylaşacak.

Başkan Tutdere'nin katılacağı bu önemli etkinlik, Türkiye’nin uluslararası alandaki siyasi duruşunu ve CHP’nin geleceğe dair politikalarını geniş bir çerçevede ele alacak.

Kaynak : PHA