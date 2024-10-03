Çalıştaya, Adıyaman Belediyesi başta olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ile Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan da katıldı. Etkinlik, Adıyaman’ın zengin tarihini, kültürel değerlerini ve gelişim potansiyelini masaya yatırdı.

"ATAD Başkanı Fatih Adıyaman'ın Önderliğinde"

ATAD Başkanı Fatih Adıyaman, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada Adıyaman’ın tanıtımı ve kalkınması için yapılan çalışmaların önemine değindi. Adıyaman’ın tarihsel ve kültürel mirasının, gastronomisinin ve doğal güzelliklerinin tanıtımını amaçlayan bu tür etkinliklerin daha sık düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, şehirdeki işsizlik oranlarını düşürmek için turizme dayalı kalkınma projelerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Geniş Katılım, Yoğun İlgi"

1 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayda sabah kahvaltısı ve tanışma etkinliği ile başlayan program, öğlen sunum ve konuşmalar ile devam etti. Katılımcılar, Adıyaman’ın tarihi, turistik iklimi, gastronomisi ve istihdam alanları hakkında önemli bildiriler sundu. Özellikle Adıyaman’ın turizm potansiyeli, Nemrut Dağı başta olmak üzere tarihi ören yerlerinin dünyaya daha iyi tanıtılması ve yerel halkın bu turizmden daha fazla faydalanmasının yolları üzerinde duruldu. Akşam ise şiir ve müzik dinletisi, pandomim gösterisi gibi sanatsal etkinliklerle renklenen çalıştay, gece yarısına kadar sürdü.

"Türkiye Genelindeki Adıyaman Derneklerinin Katkısı"

Etkinlikte, İstanbul'dan ÇADAP, Avcılar Adıyamanlılar Derneği, Başta İstanbul ve ilçeleri olmak üzere Ankara, Eskişehir, Konya, Bursa, Ordu, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Bartın gibi birçok şehirden Adıyaman temalı dernekler ve sivil toplum kuruluşları katkı sundu. Çalıştay, Adıyaman’ın tanıtımı ve kalkınması için Türkiye genelindeki Adıyamanlıların güç birliği yaparak ortak projeler üretmesinin önemine dikkat çekti.

"Çalıştayın İkinci Ayağı Kocaeli’de Düzenlenecek"

ATAD tarafından organize edilen bu çalıştay serisinin ikinci ayağı Kocaeli Adıyamanlılar Derneği’nin ev sahipliğinde İzmit'te düzenlenecek. Başkan Fatih Adıyaman, Kocaeli’de gerçekleştirilecek ikinci çalıştayda, Adıyaman’ın gelişimi için hayata geçirilecek projelerin somut adımlarla ele alınacağını belirtti. Çalıştayda sunulan öneriler ve işbirliği imkanları sayesinde Adıyaman’ın hem ekonomik hem de sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

Bu tür çalıştaylar ve işbirliği platformlarının Adıyaman’ın geleceği için umut verici olduğuna vurgu yapılarak, çalıştayın sonuçlarının uygulamaya geçirilmesi için ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonun artırılacağı belirtildi.

"ATAD’ın Hedefi: Adıyaman’ı Global Bir Marka Yapmak"

ATAD Başkanı Fatih Adıyaman, şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini artırmak amacıyla daha fazla proje yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Çalıştay, Adıyaman’ın tanıtımını güçlendirmek ve halkın ekonomik refahını yükseltmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA