Toplantının en dikkat çekici anı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş’ın, Adıyaman’a yapacağı ziyaretle ilgili açıklama oldu. Başkan Tutdere, Yavaş’ın 5 Ekim'de Tarihi Kentler Birliği üyeleriyle birlikte Adıyaman’a geleceğini ve önemli müjdeler vereceğini belirtti. Özellikle şehrin en büyük parkı olacak olan Atatürk Parkı projesinin detaylarının bu ziyaretle netleşmesi bekleniyor.

Toplantı sırasında Mansur Yavaş’ın telefonla Başkan Tutdere’yi araması, bu ziyaretin kesinleştiğini doğruladı. Yavaş, hem Tarihi Kentler Birliği üyeleriyle hem de Adıyaman Belediyesi yetkilileriyle yapacağı temaslarda şehir için iş birliği fırsatları hakkında müjdeler verecek.

Yeni Araçlar ve Eylül Ayı Etkinlikleri

Toplantıda Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne kazandırılan yeni araçlar hakkında da bilgi verdi. Ayrıca, Eylül ayı boyunca düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra İstanbul ve Ankara temaslarını da meclis üyeleriyle paylaştı.

TÜSİAD, Adıyaman’da Toplanacak

Başkan Tutdere, TÜSİAD ve iş insanlarıyla yapılan toplantılara da değindi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Tutdere, TÜSİAD’ın genel kurul toplantılarından birinin Adıyaman’da yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin, şehrin ekonomik dinamizmine önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor.

‘İmece Adıyaman’ Toplantıları Başladı

Adıyaman dışında yaşayan hemşerilerle dayanışma ve iş birliği adına başlatılan ‘İmece Adıyaman’ toplantıları hakkında da bilgi veren Başkan Tutdere, ilk toplantının İstanbul’da yaşayan Adıyamanlı iş insanları ve dostlarıyla yapıldığını belirtti. Bu toplantıların, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla farklı şehirlerde devam edeceği belirtildi.

Başkan Tutdere, bu toplantıların temel amacının, Adıyaman’a nasıl daha fazla katkı sağlanabileceği konusunda fikir alışverişi yapmak olduğunu ifade ederek, şehrin geleceği için önemli adımlar atılacağını söyledi.

Kaynak : PHA