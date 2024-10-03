Bu yeni hizmet sayesinde, hamilelik sürecinde karşılaşılan sorulara hafta içi mesai saatlerinde uzman hemşire ve ebeler tarafından yanıt verilecek.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projenin amaçlarına değinerek, "Gebe Danışma Hattı ile anne ve bebek sağlığını korumak, gebelere sağlık hizmetleri konusunda rehberlik etmek ve gebelik ile doğum süreçlerine dair doğru bilgi vermek hedeflenmektedir" dedi. Hattın, hafta içi mesai saatlerinde 0 416 213 00 36 numaralı telefondan ulaşılabilir olduğu belirtildi.

Riskli Gebelere Randevu Projesi İle Destek Sağlanıyor

Daha önce hayata geçirilen Riskli Gebelere Randevu Projesi hakkında da bilgi veren Dr. Yorulmaz, bu proje kapsamında Aile Hekimleri tarafından riskli görülen gebelerin, MHRS üzerinden kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına randevu alarak muayene olmalarının sağlandığını aktardı. Bugüne kadar 480 riskli gebe için bu hizmetin sağlandığını belirtti.

Anne ve Bebek Ölümlerini Azaltma Hedefi

Dr. Yorulmaz, bu projeler sayesinde anne ve bebek ölümlerini en aza indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Anne adaylarının sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeleri ve bebeklerin sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bu tür projeler, bölgedeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve anne adaylarına doğrudan destek verilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA