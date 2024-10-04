Adıyamanlıları saygıyla selamlayarak konuşmasına başlayan Kurum, her gelişinde daha fazla konutu ve işyerini teslim ettiklerini vurguladı. Bakan, bölgede yürütülen projelerin yalnızca bir yeniden inşa süreci olmadığını, aynı zamanda bir milli mücadele ruhu taşıdığını belirtti.

"Depremzedelerimiz İçin 153 Bin Kişi Gece Gündüz Çalışıyor"

Adıyaman’da deprem sonrası devlet-millet işbirliğinin altını çizen Bakan Murat Kurum, bölgede çalışan işçi ve mühendis sayısının 153 bine ulaştığını belirterek, "Bu büyük aile, depremzedelerimize yuvalarını bir an önce teslim etmek için gece gündüz demeden çalışıyor" dedi. Bu sayede, 11 ilde toplam 452 bin konut ve işyerinin inşa sürecinin başladığını ifade eden Kurum, "Bugün Adıyaman’da, bu hedefimize adım adım yaklaştığımızı görmek bize büyük bir mutluluk veriyor" diye ekledi.

"Baykar Gibi Şirketler Depremzedelere Büyük Destek Sağladı"

Konuşmasında, Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketi Baykar’ın Adıyaman’da yürüttüğü projelere de değinen Bakan Kurum, şirketin Adıyaman’da yeni konutlar inşa ettiğini belirtti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’a özel teşekkürlerini ileten Bakan, "85 milyonluk Türkiye ailesi, depremin ilk anından itibaren dayanışma içinde hareket etti. Baykar gibi şirketler, hayırseverler ve milletimiz bu büyük dayanışmaya katkı sağladı" dedi.

Ayrıca, merhum Özdemir Bayraktar’a da şükranlarını sunan Kurum, Baykar’ın teknoloji ve savunma sanayinde önemli katkılar sağladığını belirterek, "Bu millet böyle kıymetli evlatlar yetiştirdiği için gururluyuz" dedi.

"11 İlde 452 Bin Konut ve İşyerinin İnşasına Başladık"

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde devlet ve milletin el ele vererek yeni bir milli mücadele yürüttüğünü vurguladı. Kurum, "Bu bölgeyi her zaman yeni bir milli mücadele alanı olarak gördük ve bu inançla 11 ilimizde toplam 452 bin konut ve işyerinin yapım sürecini başlattık" diyerek, inşa sürecinin hızla devam ettiğini belirtti.

Kaynak : PHA