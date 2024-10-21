Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in, Filistin topraklarını adım adım işgal edip açık bir soykırım uyguladığını belirtti. Bakan Göktaş, "Dünya, İsrail'in Gazze'den Lübnan'a uzanan ve tüm bölgeyi herkes için bir güvensizlik alanına dönüştüren saldırganlığı karşısında sessiz kalmamalıdır" dedi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi temsilen katıldığı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki "Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı"nda, uluslararası platformların temel insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin parçası olduğu platformların, tarafı olduğu sözleşmelerin kadın hakları konusundaki kararlığını ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi, 'Kadının olmadığı bir siyasetin, kadını dışlayan bir yönetim anlayışının toplum için büyük bir kayıp olduğu' inancıyla hareket ediyoruz. Bu inançla, kadınların hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde yararlanmalarını sağladık. Kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda güçlenmelerinin önünü açan çalışmalara imza attık." diye konuştu.

Bakan Göktaş, Türkiye'nin 2007-2023 döneminde, kadının iş gücüne katılma oranını 14,6, kadın istihdam oranını 12 puan artırarak OECD ülkeleri arasında bu oranları en fazla artıran ülke konumuna geldiğini vurgulayarak, kadını güçlü kılacak her somut adımın, ülkenin güçlenmesi anlamına geldiğini söyledi. "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" ilkesi doğrultusunda belirledikleri sosyal politikalarla kadının güçlendirilmesi hedefini, aile ve toplum çalışmalarının odağına yerleştirdiklerinin altını çizen Göktaş, "Bu kapsamda hazırladığımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızla Türkiye'de kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Bu planla, kadınların eğitimden sağlığa, istihdamdan girişimciliğe kadar farklı alanlarda karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Sağladığımız teşvik ve destek programlarıyla kadın kooperatifçiliğini ve girişimciliğini destekleyerek, daha fazla kadının iş gücüne katılımını artırmaya yönelik somut adımlar atıyoruz. Ayrıca 21. yüzyılın en büyük sorunu olan çevre kirliliği ve iklim değişikliğinden, kadınların ve çocukların daha çok etkilendiği hepimizin malumudur." diye konuştu.

"ŞİDDETE SIFIR TOLERANS" İLKESİ"

Bakan Göktaş, gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde belirlenen politikalara, yapılan çağrılara, alınan tedbirlere rağmen kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olarak varlığını sürdürdüğüne işaret etti.

"Şiddete sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda kadına yönelik şiddetle mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Göktaş, "Şiddet mağdurlarına yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin erişilebilirliğini artırıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan yüzlerce kuruluşumuzla kadınlarımızı koruyoruz. Elektronik kelepçe ve KADES gibi uygulamalarımızla İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla şiddet olaylarına anında müdahale ediyoruz. Şiddet vakalarında risklerin erkenden tespit edilip koruyucu-önleyici mekanizmaların harekete geçirilmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda ülke genelinde sosyal risk haritalarını çıkarmak için çalışmalarımızı başlattık. Böylece her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak" diye konuştu.