Ticaret Bakanı Ömer Bolat Goldman Sachs ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşma hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - New York’ta Goldman Sachs ev sahipliğinde yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'nin ekonomik ve ticari alanda artan kapasitesini anlatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat,

GSYİH’sı 1 trilyon doları aşan Türkiye, küresel alanda yaşanan belirsizliklere karşın yüksek büyüme performansına sahip olduğunu söyledi.

Son 1 yılda dış ticaretteki güçlü performansıyla ülkenin cari açığın azaltılması noktasında da önemli aşama kaydettini belirten Bakan Bolat, "Küresel mal ihracatındaki payını artırmayı sürdüren ülkemiz, katma değeri yüksek üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikası ile yüksek gelirli ülkeler grubuna girme noktasında kararlılıkla ilerlemektedir. Türkiye olarak, küresel ticarette yaşanan dönüşümü dikkate alarak dijital ekonomi ve yeşil ekonomi alanında da rekabet gücümüzü artırmaya odaklanıyoruz. Üretim ve ihracat kapasitesi ile bölgesinde bir merkez olan ülkemiz, sahip olduğu potansiyeli ile yabancı yatırımcılar ve küresel şirketler için önemli fırsatlar sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.