"Planlı Tetkikler Yapıldı, Mesaisine Devam Edecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık kontrolleri için hastaneye gittiğine yönelik haberlerin ardından, Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Çeliker, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere tahlilleri ve sonuçları değerlendirilecek, akabinde tekrar mesaisine devam edecektir."

"Herhangi Bir Sağlık Sorunu Yok"

Öte yandan, gazeteci Sinan Burhan’ın aktardığına göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Özdemir, Burhan’a yaptığı değerlendirmede, Bahçeli’nin sadece rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini belirtti ve şu sözleri kaydetti:

"Sayın Bahçeli'nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını ifade etti."

MHP Grup Toplantısı İptal Edildi

Bahçeli’nin sağlık kontrolü nedeniyle MHP’nin grup toplantısının iptal edildiği belirtilirken, parti yetkilileri, bu durumun herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle olmadığını, sadece planlı kontrollerin gerçekleştirildiğini vurguladı.

MHP’den Spekülasyonlara Tepki

MHP kurmayları, Bahçeli’nin sağlık durumu üzerinden yapılan spekülasyonlara karşı kamuoyuna sağduyu çağrısında bulunarak, herhangi bir olağan dışı durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Parti yetkilileri, Bahçeli’nin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA