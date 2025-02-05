"Acılarımız Hala Taze"

Adıyaman Belediyesi 04.17 Belgesel Atölyesi tarafından hazırlanan ve 19 kadının 6 Şubat depremlerine dair kendi hikayelerini paylaştığı belgeselin galasında konuşan Özgür Özel, Adıyaman’da yaşanan büyük acılara ve kayıplara değindi. Özel, gün boyunca kentte yaptığı ziyaretlerde duyduğu hikayelerin derin bir üzüntü yarattığını belirterek şunları söyledi:

“Adıyaman’da dokunduğumuz her yerde birbirinden daha katlanılması zor hikayeler duydum. Bugün, bütün ailesini kaybedip hukuk fakültesini kazandığı halde eğitimine devam edemeyen, ailesinin yıkılan evini yaptırmak zorunda olan 21 yaşında bir genç kadının hikayesini gördüm. Bu yük nasıl taşınır? Sadece ‘Allah dayanma gücü versin, Allah bir daha bu ülkeye böyle acılar yaşatmasın’ diyebiliyoruz.”

"Depremden Önceki Önlemler Hayati Öneme Sahip"

CHP lideri Özel, deprem sonrası yapılan müdahalelerin kritik olduğunu ancak esas önemli olanın depremden önce alınacak tedbirler olduğunu vurguladı. Özel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Depremden sonraki üç gün çok kritikti. O süreleri hiç iyi değerlendirmedik ve kayıplar çok büyüdü. Ama kayıpları azaltacak şey, depremden sonraki ilk günlerde değil, depremden önceki bugünlerde ne yaptığınızdır. Türkiye’nin artık depremden sonra ne yapacağını değil, depremden önce ne yapacağını tartışması gerekiyor. Bir Deprem Bakanlığı kurulmalı ve siyaset üstü bir şekilde tüm partiler elini taşın altına koymalı.”

Belgesel İçin Teşekkür

Belgeselde emeği geçen kadınlara teşekkür eden Özel, izlediği yapıtın yaşanmışlıkları çok sade ama yoğun bir şekilde aktardığını ifade etti. Belgeselin, depremle sıkı sıkıya bağlanmış insanların dayanışmasını gözler önüne serdiğini belirten Özel, “Bu dünyada en güçlü bağ, birbirine acılar üzerinden bağlı olan insanların bağıdır” dedi.

"Ders Alınmalı ve Harekete Geçilmeli"

Konuşmasının sonunda, yaşananlardan ders alınması gerektiğini vurgulayan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir daha böyle acıların yaşanmaması için herkes üzerine düşeni yapmalı. Biz de CHP olarak belediyelerimizle, milletvekillerimizle ve tüm imkanlarımızla Adıyaman’daki yaraların sarılması için çalışmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bu acılar bizlere çok şey öğretti; umarım gereken dersleri alırız.”

Kaynak : PHA