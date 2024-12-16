CHP’ye “Etnik Bölücülük” Suçlaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Öcalan Meclis’e gelsin, konuşsun, sorun çözülsün demek Viking kafasıdır” şeklindeki açıklamasına sert bir yanıt verdi. Bahçeli, CHP'nin DEM Parti'nin yerine geçtiğini ve etnik ile mezhep bölücülüğü kulvarında öne çıktığını iddia etti.

“Bir cahilin, bir densizin, bir mankurtun tevili olmayan zırvasıdır. Kürt kardeşlerimizle kucaklaşmamızı hazmedemeyen, terör sorununun sonlanma ümitlerini kabullenemeyen CHP, DEM Parti’nin yerine geçmiş, etnik ve mezhep bölücülüğü kulvarında öne çıkmıştır. Kürt kardeşlerimizle aramıza girmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir.”

Bahçeli, Özgür Özel’in “Viking” ifadesine de atıfta bulunarak, CHP liderini bu söylemleri nedeniyle eleştirdi. Bahçeli, Özel’in bu sözlerini, "potansiyel hayranlığının dışa vurumu" olarak değerlendirdi.

“CHP’nin yalnızca ekseni kaymamış, aynı zamanda siyasi etik ve erdemi de buharlaşıp kaybolmuştur. CHP Genel Başkanı’nın Viking benzetmesi kimlere özendiği, hangi tarih müktesebatından beslendiği gerçeğini açıkça deşifre etmiştir.”

Suriye'deki Gelişmeler: “Esad Rejimi Çöktü”

Suriye’de yaşanan son gelişmelere dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, 8 Aralık'tan itibaren Suriye'de yeni bir siyasi gerçekliğin ortaya çıktığını belirtti. Bahçeli, "Esad rejiminin çöktüğünü" ve "muhalif grupların yönetimi devraldığını" ifade etti.

"Suriye’de 8 Aralık’tan geçerli olmak üzere bambaşka bir siyasi gerçeklik meydana gelmiştir. Baştan ayağa çürüyen Esad rejimi bütün melanet ve musibetiyle nihayet çökmüştür. Baskıcı ve totaliter Esad rejiminin zulüm ve zilletle iç içe geçen karanlık devri kapanmış, Baas ilkelliği zora ve geniş bir ittifaka dayalı şekilde tasfiye edilmiştir."

Bahçeli, muhalif grupların yönetimi devralmasıyla birlikte "Suriye'de yeni bir bahar havası doğduğunu" söyledi. Bu geçiş sürecinin, bölgesel barışa da katkı sağlayacağını ifade etti.

"Üç ay süreyle görev yapacak geçiş hükümetinin şu ana kadar verdiği mesajlar, yaptığı açıklamalar, gösterdiği olgun yaklaşımlar sevindirici olduğu kadar ülkede yaşayan her kesim için makul, dengeli, dengeleyici ve rahatlatıcıdır."

İsrail'e Sert Eleştiri: “Direniş Hattı Kurulmalı”

Bahçeli, İsrail’in Suriye'deki faaliyetlerine de sert tepki gösterdi. İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki askeri faaliyetlerini "fırsatçılık" olarak nitelendiren Bahçeli, İsrail’in "Şam’a doğru ilerleme girişiminde bulunduğunu" ve bu duruma karşı bir direniş hattı kurulması gerektiğini belirtti.

"Siyonist barbarlığın Suriye topraklarında yayılma politikası kabul edilemez bir istila girişimidir. İsrail’in, Golan Tepelerinde tesis edilen tampon bölge sınırını aşarak Şam’a doğru ilerleyiş kaydetmesi, farklı zamanlarda hava saldırıları düzenleyerek güç gösterisi yapması alçak bir fırsatçılıktır. İsrail’in müdahalelerine karşı direniş hattı kurulmalıdır."

Bahçeli, ayrıca, Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin geri dönüşlerinin başladığını ve bu sürecin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Suriye, Suriyelilerindir; Türkiye’de misafir olan geçici koruma statüsündeki kardeşlerimizin geri dönüşleri ise başlamıştır."

PKK/YPG'ye Karşı Tavizsiz Mücadele

Terör örgütleri PKK/YPG'ye yönelik mücadelede taviz verilmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, terör örgütlerinin Suriye topraklarından çıkarılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alacağını belirten Bahçeli, PKK/YPG’nin bölgedeki varlığını sona erdirmek için "ya imha ya teslim" seçeneğini gündeme getirdi.

"PKK/YPG’nin Suriye’de tutunması geldiğimiz bu aşamada muhal bir hayaldir. Terör örgütlerinin yuvalandığı alanlardan çıkarılarak ya imha ya da teslim alınması muhakkak sağlanmalıdır. Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin güvenliğine azami tehdit saçan terör örgütleri, bu topraklardan sökülüp atılmalıdır."

“DEM’i İstismar Eden CHP’nin Komploları Çuvallayacak”

CHP'nin DEM Parti'yi istismar ettiğini öne süren Bahçeli, bu komploların başarısız olacağını ifade etti. Bahçeli, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye’nin politikasının ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

"DEM’i istismar eden CHP’nin melun komploları çuvallamaya müstahaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, düşünce ve görüşlerini tutarlı şekilde muhafaza etmekte ve arkasında durmaktadır. Suriye’deki gelişmelerden sonra haklılığımız teyit edilmiştir."

“Türk Devrinin Yolundayız”

Bahçeli, konuşmasının sonunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Vikinglerle yürümek istiyorsa, yolunun açık olduğunu ancak kendilerinin Türk milletinin yolunda yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

“Emevi Camiinde kılınan Cuma namazından keyifleri kaçanların, yansıyan fotoğraf karelerinden ürken ve telaşa düşenlerin sonu fitnenin uçurum dibidir. Özgür Özel de Vikinglerle yol yürümek istiyorsa takdir kendisinindir. Bizim yolumuz Türk milletinin yoludur, Türk devrinin yoludur, Türkiye Yüzyılının yoludur."

Bahçeli'den Hem CHP'ye Hem de Bölgesel Gelişmelere Sert Mesajlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, CHP'yi "etnik ve mezhep bölücülüğü" yapmakla suçladı. Bahçeli, Suriye'deki gelişmelerin, Türkiye'nin bölgesel politikalarının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha teyit ettiğini ifade etti.

Bahçeli’nin, İsrail’e karşı direniş hattı kurulması çağrısı, PKK/YPG’ye yönelik "tavizsiz mücadele" mesajı ve CHP’ye yönelik eleştirileri, önümüzdeki günlerde siyaset gündemini şekillendirecek önemli başlıklar olarak değerlendiriliyor.

Bahçeli'nin mesajları, Suriye’deki gelişmelerin bölgesel dengeleri nasıl etkileyeceği ve Türkiye'nin bu süreçte nasıl bir pozisyon alacağı konusunda da ipuçları verdi. CHP ve MHP arasındaki bu karşılıklı açıklamaların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA