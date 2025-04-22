PKK’ya çağrı: “Kongre toplayın, örgütsel feshi ilan edin, silahları teslim edin”

“PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir. Bu iş daha fazla uzamamalıdır. Demir tavında dövülmelidir.”

Bahçeli, terörle mücadelenin yalnızca askeri bir mesele olmadığını, toplumsal birlikteliği, adil yönetimi ve ekonomik reformlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti. “Yatırım, kalkınma ve huzur, terörsüz bir Türkiye’de kök salacaktır” diyen Bahçeli, bu sürecin ülkenin tüm kaynaklarını yeniden millet için kullanıma açacağını ifade etti.

DEM Parti’ye destek mesajı

Bahçeli, açıklamasında TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e de geçmiş olsun dileklerini ileterek, Önder’in yapıcı tutumuna ve diyalog arayışlarına dikkat çekti:

“DEM Parti’nin Türkiye partisi olma istikametinde açık tavrı ve yapıcı tutumu iyi bilinen isimlerden biri olarak Sayın Önder’in mesaisine dönmesi temennimdir.”

Kaynak : PHA