Bahçeli, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın kararı kesindir; seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir.”

Açıklamasında Türk siyasetinin uzun süredir bir vizyon kaybı yaşadığını ve bazı çevrelerin krizden medet umduğunu dile getiren Bahçeli, bu tür söylemlerin özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin istikrar sağlayıcı etkisine gölge düşürmeyi hedeflediğini belirtti.

Bahçeli, "Türk milleti önüne çıkan zorlukları aşmayı başarmıştır. Bugün de sahte kriz üretmeye çalışanlara itibar etmeyecek ve demokratik süreçlere olan inancını koruyacaktır," dedi.

Kaynak : PHA