Kaymakam Soysal, TOKİ sakinleriyle tek tek görüşerek vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi. Bazı sorunlara anlık olarak müdahale eden Soysal, ilgili kamu kurumlarını telefonla arayarak çözüm sürecini başlattı.

Ziyaret sırasında bölgedeki esnafla da bir araya gelen Kaymakam Soysal, hem yerel ekonomiye ilişkin görüş aldı hem de esnafın beklentilerini dinledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaymakam Soysal, özellikle çocukların neşesine ortak olarak bayram coşkusunu sahada paylaştı.

TOKİ Konutlarında yaşayan Kahtalılar, Kaymakam Soysal’ın ilgisinden ve çözüm odaklı yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak : PHA