Geleneksel hale gelen ve her Salı günü gerçekleştirilen buluşmalarda Vali Varol, toplumun her kesiminden gelen vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve şikayetlerine çözüm bulmaya çalışıyor. Vali Varol, halk günü buluşmalarında vatandaşları bizzat kapıda karşılayarak onlarla birebir ilgileniyor. İnsanı merkeze alan bir anlayışla hemşehrilerimizin derdini derdimiz, sevincini sevincimiz biliyoruz" diyen Vali Varol, çözüm odaklı bir yaklaşımla vatandaşların sorunlarına derman olma gayretinde olduklarını belirtti.

Buluşmalar sırasında vatandaşların ihtiyaç, talep ve sorunlarını tek tek dinleyen Vali Varol, “ İletilen taleplerin kaydedilerek ilgili kurumlara iletilmesi ve gerekli çalışmaların hızla başlatılması için gerekli adımları atıyoruz. Halk günü buluşmaları, sorunların çözüme kavuşturulması ve vatandaşlarımızın doğrudan iletişim kurulması açısından önemli bir platform olarak değerlendirebiliriz”dedi.

Kaynak : PHA