Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan: “105 yıldır aynı irade: Egemenlik milletindir, gelecek çocuklarındır”

Başkan Alsan, 23 Nisan 1920’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal hafızasında bir kırılma noktası olduğuna dikkat çekerek, TBMM’nin kuruluşunun yalnızca bir yasama organının tesisi değil, İstiklâl Harbi’nin karargâhı niteliğini taşıyan bir irade beyanı olduğunu ifade etti.

“TBMM, İstiklâl Harbimizin kurmay karargâhıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Başkomutan olarak görevlendiren iradenin tecelligâhıdır. 23 Nisan 1920’de ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle kurulan bu Meclis, bir milletin kendi kaderini tayin ettiği en büyük siyasal ifadedir” diyen Alsan, bu iradenin halen Anahtar Parti'nin temel pusulası olduğunu vurguladı.

“Kuruluş ruhuna sadakatle bağlıyız”

Anahtar Parti'nin kurucu lideri Yavuz Ağıralioğlu’nun öncülüğünde TBMM’nin kuruluş felsefesini koruma kararlılığıyla siyaset yaptıklarını söyleyen İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Türk Yurdu’nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş ülküsünün sicilini bozmaya yönelik her türlü girişimi reddeden, Sayın Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde hizalanmış bir Anahtar Parti vardır. Kurucu meclisin emanetine sadakat, bizim siyasal ahlakımızdır.”

“23 Nisan çocuklara emanet edilmiş bir vizyondur”

Alsan, 23 Nisan’ın yalnızca bir çocuk bayramı değil, aynı zamanda geleceğe dair bir vizyon belgesi olduğunu belirterek, Atatürk’ün bu günü çocuklara armağan etmesinin derin bir stratejik öngörü içerdiğini söyledi:

“23 Nisan, gökkuşağının renklerini taşıyan bir bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü yalnızca çocuklara bir bayram olarak değil, bir vizyon olarak armağan etmiştir. Çocuklar, yarının büyükleridir. Ülkenin ışığı onların zekâsıyla, yüreğiyle parlayacaktır.”

“Gözlerdeki ışık sönmemeli”

Bugünün yalnızca anma değil, aynı zamanda sorumluluk günü olduğunu kaydeden İl Başkanı Alsan, şu uyarıyı yaptı:

“Unutmayalım ki çocukların gözlerindeki ışık sönerse, milletlerin yolunu kaybetmesi kaçınılmaz olur. Biz, çocuklarımıza adaletin, bilimin ve sevginin hâkim olduğu bir Türkiye bırakmak zorundayız.”

KKTC ve Kosova vurgusu: “Siyasi vefa meselesidir”

Açıklamasının son bölümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kosova’nın 23 Nisan’ı resmî bayram olarak kutlayan ülkeler olduğuna dikkat çeken Alsan, bu kardeş ülkelerle ilişkilerin daha hassas ve vefalı bir diplomasiyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı:

“Bu özel günde, KKTC ve Kosova ile ilişkilerimizin, her türlü diplomatik ve tarihî hassasiyetin üstünde tutulması gerekmektedir. Bu, yalnızca kardeşlik değil, siyasi vefa meselesidir.”

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Boz kalpaklı Kuvayı Milliyecilere, Millî Mücadele’nin kurmay kadrosuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve şükranla; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

Kaynak : PHA