DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'nin bugünkü olağanüstü oturumunda yaşanan 'şiddet'e yönelik kınama yayınladı.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de meclis kürsüsünde saldırıya uğrayan ve yaralnan vekillere 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, saldırıyı kınadı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasayı tanımadınız, millet iradesini yok saydınız, her gün ekranlardan öfke saçtınız. Sonuç ortada: Bugün Gazi Meclisimizde kan aktı. Meclis kürsüsünde saldırıya uğrayan ve yaralanan vekillere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum. AK Parti grubunun şiddetten sorumlu vekiline AK Parti içinden de gereken cevabın verileceğini temenni ediyorum. Bu memleketi bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok" mesajını verdi.