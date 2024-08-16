Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki TSK unsurlarının terörle mücadelesi hudutlarda da sürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsın Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandığı duyuruldu.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

TBMM'de Gazze özel oturumu... Mahmud Abbas dünyaya seslendi TBMM'de Gazze özel oturumu... Mahmud Abbas dünyaya seslendi

Kaynak: igf