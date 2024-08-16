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Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/yIAsGfFqsU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2024

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsın Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandığı duyuruldu.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını açıkladı. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki TSK unsurlarının terörle mücadelesi hudutlarda da sürüyor.

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