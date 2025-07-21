Elebaşılığını K.U. ve H.İ.K’nin yaptığı çeteye yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 35 şüpheli yakalandı.

33 Şüpheli Tutuklandı

Yakalanan şüphelilerden 33’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Sahte Borsa Uygulamalarıyla Dolandırıcılık

Soruşturma kapsamında organize suç örgütü üyelerinin, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçtikleri ve sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Suçtan elde ettikleri gelirleri ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

11 İlde Eş Zamanlı Baskın

Aydın’ın yanı sıra Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop’ta düzenlenen operasyonlarda suç örgütüne ait mal varlıklarına da el konuldu. Şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı.

300 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

Operasyonda yaklaşık 300 milyon TL değerinde 10 araç, 16 arazi, 2 ev, 814 banka hesabı ve 35 kripto hesaba el konuldu. Ayrıca çok sayıda belge, doküman ve dijital materyale de el geçirildi.

Suç Örgütlerine Karşı Kararlılık Vurgusu

Aydın Valisi, operasyonları koordine eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İl Jandarma Komutanlıkları takdir edildi. Yetkililer, suçta kibirlenen çetelerle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: TEKHA (Tek Haber Ajansı)