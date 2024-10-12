Adliye önünden Demokrasi Parkı’na kadar devam eden yürüyüş sırasında “Kızını Koruma, Oğlunu Eğit” ve “Susma, Sustukça Sıra Sana Gelecek” sloganları atıldı. Yürüyüşün sonunda basın açıklaması yapıldı, sloganlar ve şarkılar eşliğinde eylem tamamlandı.

Eylem sırasında basına açıklamalarda bulunan Avukat Songül Varki Yıldırım, kadına yönelik şiddetin ülke genelinde artış göstermesinin temel nedenini siyasi iktidarın uygulamalarına bağladı. Yıldırım, “Siyasi iktidarın kadını ötekileştirmesi, ikinci sınıf muamelesi yapması ve her fırsatta kadını aşağılayıcı politikaları, kadın cinayetlerinin artmasına neden oluyor. Bugün yaşadığımız bu ortam, siyasi iktidarın eseridir” dedi.

Açıklamasında kadınlara karşı sistematik bir kıyımın yaşandığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: “Ne yazık ki kadınlar üzerinde siyasi bir kıyım yaşanıyor. Kadınlar, toplumda adeta hedef haline getiriliyor. Ancak bizler bu kıyıma dur demek için buradayız. Artık yeter! Kadınları öldürmeyin! Kadın anadır, candır, kardeştir, eştir. Ama ülkemizde yaşanan bu kıyımlar siyasi iktidarın politikalarından kaynaklanmaktadır. Kadınların bu acı tabloyu daha fazla yaşamaması için direnmeye, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.”

Yıldırım, son zamanlarda artan kadın cinayetlerine dikkat çekerken, tüm kadınları ve duyarlı vatandaşları direnişe davet etti.

Kaynak : PHA