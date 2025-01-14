"Kadınlarımız Siyasette Etkin Rol Alıyor"

Kongrenin yoğun bir katılımla tamamlandığını ifade eden Milletvekili Alkayış, kadınların siyasette yer almasının önemine dikkat çekti. Alkayış, “Kadınların yer almadığı yönetim birimlerinin geleceği olmaz. AK Parti olarak kadınlarımızın siyaset kurumunda daha fazla söz sahibi olması için yoğun çaba harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kongreye Geniş Katılım

Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın kongresine; Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Betül Gürlük, MKYK Üyesi Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, milletvekilleri ve teşkilat üyeleri katıldı. Kongrede güven tazeleyerek yeniden İl Kadın Kolları Başkanı seçilen Avukat Saliha Diler ve yönetim kurulu üyeleri tebrik edildi.

"Kadınlara Temsil Hakkını En Yüksek Düzeyde Tanıdık"

Türkiye’de kadınların siyasetteki temsil oranına değinen Alkayış, “1934 yılında kadınlara milletvekili olma hakkı verilmesine rağmen, 2002 yılına kadar istenilen düzeyde temsil sağlanamadı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınlara en yüksek oranda temsil hakkı tanıyan parti olduk. Bu dönüşümle kadınlarımızın siyasetteki engellerini kaldırdık” şeklinde konuştu.

"AK Parti Kadın Teşkilatıyla Fark Yaratıyor"

Alkayış, AK Parti’nin kongre düzenleyebilen tek kadın teşkilatına sahip olduğunu vurgularken, başörtüsü gibi konularda geçmişte karşılaşılan engellerin aşılmasında da önemli bir rol üstlendiklerini söyledi. “Kadınlarımızla birlikte ülkemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak : PHA