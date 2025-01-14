Adalet Bakanlığı'nca İdare ve Vergi Mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine yönelik karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandfı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri alınarak Adalet Bakanlığı'nın oluru ile;

Ağrı'da vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Ağrı ve Iğdır illerinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi,

Niğde'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Niğde ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi,

Şırnak'ta 1. ve 2. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevrelerinin "Şırnak ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi,

Tunceli'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Tunceli ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi,

Yalova'da idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Yalova ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.