"Seçim Heyecanı"

Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'da sona erdi. Adıyaman Barosu'na kayıtlı 580 avukattan 472’si oy kullandı. Üç adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, Av. Celal Dikme ve Av. Şeyho Saya, Adıyaman Barosu Başkanlığı için kıyasıya bir yarış sergiledi.

Yapılan oy sayımının ardından Av. Bilal Doğan, geçerli oyların 189’unu alarak yeniden başkanlık görevine seçildi. Rakip adaylardan Av. Celal Dikme 140 oy alırken, Av. Şeyho Saya ise 132 oyda kaldı.

"Yönetim ve Kurul Seçimleri"

Baro başkanının belirlenmesinin ardından, yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegeleri için oy sayımına geçildi. Geç saatlere kadar süren oy sayımı sonucunda, baronun yeni yönetimi ve kurulları belirlendi.

"Adıyaman Barosu'nun Yeni Yönetim Kurulu"

Yapılan seçimlerde Adıyaman Barosu'nun yeni yönetim kuruluna seçilen isimler şu şekilde oldu:

Av.Ömer Faruk Şan

Av.Sedanur Yıldız

Av.Uygar Ekici

Av.Ahmet Gündüz

Av.Cengiz Şahin

Av.Elif Çalğan Balıbay

Av.Hakan Varan

Av.Hüseyin Fırat

Av.Mustafa Demiral

Av.Nazif İlhan

"Denetleme Kurulu Üyeleri"

Denetleme Kurulu üyeliklerine seçilen isimler ise:

Av.Ömer Akbaş

Av.Hacer Sevim

Av.Fatma Şeyma Nur İşitmen

"Disiplin Kurulu Üyeleri"

Disiplin Kurulu'na seçilen avukatlar ise:

Av.Ömer Aktaş

Av.Ömer Faruk Toprak

Av.Sedat Göksu

Av.Hüseyin Adak

Av.Mustafa Karatekin

"Türkiye Barolar Birliği Delegeleri"

Adıyaman Barosu'nu Türkiye Barolar Birliği'nde temsil edecek delegeler de yapılan oylamayla belirlendi. En fazla oyu alarak TBB Delegesi seçilen isimler şu şekilde sıralandı:

Av. Ali Murat Bilgiç

Av. Veysel Ocak

Av. Bünyamin Tok

"Başkan Bilal Doğan’ın Mesajı"

Yeniden başkanlık görevine seçilen Av. Bilal Doğan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, tüm baro üyelerine teşekkür etti. Baro başkanı olarak Adıyaman Barosu'nun gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Doğan, hukuk mücadelesinin en etkin şekilde sürdürülmesi için yönetim kuruluyla birlikte çalışacağını ifade etti.

Doğan ayrıca, baronun daha demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Adıyaman Barosu'nun Adıyaman halkına ve avukatlara hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Doğan, “Adıyaman Barosu olarak adaletin her daim savunucusu olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Seçim Süreci ve Katılım Yoğunluğu"

Adıyaman Barosu'nun seçim süreci, hem başkanlık hem de kurullara yönelik yoğun bir katılıma sahne oldu. 580 kayıtlı avukatın 472’sinin oy kullanması, baro üyelerinin sürece gösterdiği ilgiyi gözler önüne serdi. Seçim sonucunda, baro başkanlığı ve yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği bu süreç, Adıyaman Barosu'nun gelecekteki çalışmalarına yön verecek.

Baro üyeleri, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda görevlerine devam edecek yeni yönetim kadrosunun, Adıyaman Barosu’nu daha da ileriye taşıyacağına dair umutlarını dile getirdiler.

Kaynak : PHA